Sophie Turner dice addio a Joe Jonas e prepara il ritorno in tv con Joan | la nuova serie dopo Il Trono di Spade

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023)“è fenomenale”, così il capo dei prodotti d’intrattenimento della CW, Brad Schwartz, definisce latv dell’attrice. L’ex Sansa Stark de Ildiilsul piccolo schermo con, un drama che promette di fare incetta di premi nella prossima award season. Prodotto da The CW in associazione con All3Media International,vede la star 27enne interpretare la famigerata ladra di gioielliHannington, in una “storia esilarante ma emozionante ambientata nel vibrante sfondo degli anni ’80”, così recita la sinossi ufficiale. Ladiè descritta sia come una donna focosa e ...