Sondaggi Tp | Patto di Stabilità | per quasi un italiano su due non andrebbe rispettato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un terzo degli italiani (33,2%) è convinto che l’introduzione dell’euro non abbia protetto l’Italia contro l’inflazione, anzi l’ha aggravata, prova ne è “il fatto che siamo il Paese che è cresciuto meno in Europa negli ultimi anni”. Di diverso avviso il 32,6% secondo cui senza euro avremmo certamente avuto inflazione più alta sia ora che in passato. Per il 21,6% la moneta unica ci ha protetto in modo limitato e la sua introduzione ha richiessto sacrifici probabilmente eccessivi. Infine per il 9,4% l’euro non c’entra nulla con l’inflazione che dipende invece da altri fattori. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 5 e il 7 settembre 2023. Fonte: Termometro Politico Riguardo al rispetto deldi, le opinioni degli intervistati si dividono.uno su due ...