Sondaggi elettorali Piepoli | Italia Viva ha un bacino potenziale del 5%

(Di venerdì 8 settembre 2023) Fratelli d’scende al 29%, il Movimento 5 Stelle sale al 16% Come sempre idell’Istitutosono molto prudenti con le variazioni dei partiti, che non sono mai eclatanti. Ma i trend sono chiari. Le sue intenzioni di voto vedono Fratelli d’in calo di mezzo punto, al 29%, mentre gli alleati rimangono fermi, la Lega al 9%, Forzaal 7%, I Moderati all’1,5%. Nel complesso il centrodestra è 46,5%, quindi di fatto maggioritario nel Paese. Perfettamente fermo è il centrosinistra, considerando che il Pd rimane al 19,5%, Sinistrana/Verdi al 3,5% e +Europa al 2,5%, quindi complessivamente al 25,5%. È invece in aumento il Movimento 5 Stelle, che che sale dello 0,5% e si posiziona al 16%. È finita la fase di ...

Fratelli d'Italia scende al 29%, il Movimento 5 Stelle sale al 16% Come sempre idell'Istituto Piepoli sono molto prudenti con le variazioni dei partiti, che non sono mai eclatanti. Ma i trend sono chiari. Le sue intenzioni di voto vedono Fratelli d'Italia in ......vero e proprio grido di allarme che si abbatte sui consensidel partito di governo, il Pis del premier Mateusz Morawiecki, sovranista alleato di Giorgia Meloni, ancora in vetta ai...... il record di sbarchi e l'impossibilità di realizzare a breve promessecome la riforma ... leggi anche Legge di Bilancio 2024, quando esce Tutte le date della manovra finanziaria...

Sondaggi politici, crolla Fratelli d'Italia e cala il Pd: bene Movimento 5 Stelle e Lega Fanpage.it

Entro il 15 settembre l’Ue deve decidere se rinnovare il divieto di export dei cereali di Kiev come chiede Varsavia, alle prese con le proteste degli ...Gli ultimi sondaggi politici vedono in difficoltà il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia: perché Meloni deve temere per una rimonta del Pd alle prossime elezioni.