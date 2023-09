Sommer conquista tutti all’Inter | tre partite e zero gol! Una rivincita – TS

(Di venerdì 8 settembre 2023) Mentre André Onana ceduto al Manchester United viene criticato in Inghilterra per alcuni errori commessi, l’Inter si gode il nuovo arrivato Yann, arrivato nel silenzio generale ha giàto– Yannha portato grande esperienza internazionale, concretezza e una sorta di “normalizzazione” del ruolo che sinora si è tradotta in grandi risultati. Tregol subiti dallo sviz, con due parate da top contro Cagliari e Fiorentina. Probabilmente meno appariscente del collega, comunque tecnicamente valido con i piedi, l’ex Bayern Monaco punta a ripercorrere in tutto e per tutto la strada di Onana, sia tra i pali nerazzurri, che nell’immaginario collettivo degli interisti. Fonte: ...

La fase difensiva è talmente buona che ancora non si può misurare il vero valore di, un'... ma c'era e questo conta, serve l'assist del raddoppio a Lautaro,il rigore, costringe ...L'Inter vince e convince: la squadra di Simone Inzaghila terza vittoria su tre in queste prime uscite in serie A travolgendo una malcapitata ... Inzaghi è il burattinaio6: gara ...INTER (3 - 5 - 2) :6; Darmian 6, De Vrij 6, Bastoni 7; Dumfries 6.5 (dal 24 s.t. Cuadrado 6. si mette a disposizione dei compagni e fa l'assist per il primo gol di Lautaro, siun ...

Simone Inzaghi merita un 8 pieno in pagella, secondo il Corriere dello Sport: "Lezione di calcio. Lascia il pallino alla Fiorentina senza mai soffrire dietro, per poi arrivare in porta con ...Sommer ha iniziato con due partite senza subire gol la sua esperienza all’Inter. Il portiere svizzero è il protagonista dell’ultimo episodio del format 1 VS 1, su DAZN: ecco le sue dichiarazioni. NUOV ...