Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | Lucrezia Magistris entra nel ranking olimpico | trionfa Shifang Lou

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo tante gare problematichenel. Lasta azzurra ha terminato al ventitreesimo posto la gara della categoria -59 kg valida per i Campionatidiin scena a Riad (Arabia Saudita), dopo aver completato due alzate valide, rispettivamente una nello strappo e una nello slancio. La nativa di Pavia – impegnata nella Finale B – nello specifico ha cominciato in modo brillante il primo segmento alzando 95 kg, per poi sbagliare i restanti due tentativi, dove ha provato a tirare su l’importante misura di 100 kg. Approdata allo slancio poi l’atleta ha tentato i 112 kg, misura trovato alla sua seconda chance, per poi non mandare a buon fine i 117 kg ...

... un Alcaraz straripante accede alla semifinale - Al via il mondiale di Rugby con Francia - Nuova Zelanda - Sergio Massidda argento mondiale nelglb/gsl Condividi questo articolo: ...Ventitré le sezioni sportive in cui il gruppo è articolato: atletica leggera, canoa, ciclismo, judo, lotta, karate, nuoto,, danza sportiva, pentathlon moderno, pugilato, scherma, ...Sergio Massidda ha conquistato due medaglie d'argento (strappo con 137 kg e totale con 302 kg) ai Mondiali diin corso a Riad nella categoria 61kg, risultato che vale all'azzurro anche il secondo posto nel ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. L'atleta sardo è ...

Cesenatico e Cesena ospitano Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da Aics, l’Associazione italiana cultura sport, che è uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia, con ...Non poteva che chiudersi nel segno di Lijun Chen la gara dei -67 kg valida per i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi. Sulla pedana di Riad (Arabia Saudita) il fenomeno cinese ha dominato in ...