Soldi alla Ong | ma è vietato per legge | perché ora il Pd rischia grosso

(Di venerdì 8 settembre 2023) Toh: ora il Pd finanzia i fuoriluce del sole. Lo fa tra i riflessi del Tirreno, sul ponte della Open Arms, la nave dell'omonima Ong che dal 23 agosto è in stato di fermo per aver deliberatamente violato le norme introdotte dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La Ong è stata multata di 10mila euro e la nave, fermata per 20 giorni, fino all'11 settembre rimarrà ormeggiata nel porto di Marina di Carrara. Open Arms mentre era nel Mediterraneo tra Libia, Tunisia e Sicilia aveva effettuato “salvataggi multipli”, almeno tre. Caricati a bordo i primi migranti raccolti su un barchino non si è diretta subito verso il porto sicuro assegnato dal Viminale ma ha aspettato di essere piena, efine ne ha stipati 196. Il Pd, sezione Toscana, ha annunciato che parte di quei 10mila euro da pagare allo Stato italiano li hanno ...