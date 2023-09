Sold out a Milano per la prima serata del Coca-Cola Pizza Village

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un successo annunciato, sua maestà la, ancora una volta, è risultata la scelta più gradita per cena da grandi e bambini, giovani e anche da manager e imprenditori. Il pubblico delladel, a CityLife di, è stato quello dei grandi eventi con un happening che nessuno ha voluto perdere. Il dato di oltre 5.000 pizze sfornate dai 10 maestriioli più noti d’Italia, presenti nel villaggio della manifestazione organizzata da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, evidenzia la partecipazione dei visitatori alla kermesse. Tra musica, dj set ed esibizioni dei vincitori del talent X Factor Santi Francesi, masterclass per imparare a fare la, sotto l’attenta guida dei ...

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 08/09/2023 ] Riecco Oudin: 'Fare bene per la squadra e per i ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 08/09/2023 ] Riecco Oudin: 'Fare bene per la squadra e per i ...Sabato 09 settembre la festa continua con l'attesissimo dj set di Cosmo, artista che colleziona undopo l'altro e il live super glamour di Rosa Chemical, ospite d'onore del party di chiusura ...

Abbonamenti, il Modena settimo La Montagnani colleziona sold out Quotidiano Sportivo

Come se non bastasse, ha anche registrato il sold-out al Forum di Assago a ben tre mesi dall'atteso concerto. Ora con l'autunno alle porte sembra non avere alcune intenzione di prendersi una pausa, ...Il regista si è esibito con la sua New Orleans Jazz Band al Blue Note di Milano. Il locale ha pubblicato un video della sua esibizione live. Centinaia i commenti poco lusinghieri. La serata, con ingre ...