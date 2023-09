(Di venerdì 8 settembre 2023) Il mondo dei serviziè in costante evoluzione. Se da una parte assistiamo a ripetuti aumenti dei costi mensili, dall’altra non è ormai insolito leggere di rimodulazioni delle proposte d’abbonamento. In tal senso una strategia che si sta rivelando vincente prevede l’avvicinamento, in un senso, al mondo classico della televisione. Parliamo nello specifico dell’aggiunta della pubblicità alla trasmissione dei propri prodotti on demand. È quanto proposto anche da NOW,onlinedi Sky. L’emittente satellitare non si è però limitata a ciò, offrendo al proprio pubblico un pacchetto tutto nuovo. Di seguito riportiamo tutti i dettagli. NOW: arriva la pubblicità Sky prova a reinventare il proprio, al fine di restare in corsa con le altre piattaforme, quali Netflix, ...

... ha detto aTG24 don Maurizio Patriciello , parroco di Caivano , commentando il cosiddetto '... nel dl approvato dal Consiglio dei ministri sida 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta ...La depressione accumula aria umida e stagnante che, liberandosi,ulteriormente la pressione atmosferica Vai alla FotogalleryEcco le misure principali PIÙ FACILE FINIRE IN CARCERE PER I MINORI - Sarà più facile per i minori finire in carcere: nel dl approvato dal Consiglio dei ministri sida 9 anni a 6 anni la pena ...

Sky abbassa i prezzi: le novità del servizio streaming NOW QuiFinanza

Nelle ultime due gare della MotoGP, la Ducati ha fatto un evidente passo avanti per quanto riguarda le partenze. Fino alla pausa estiva, la KTM si era presa la palma per essere la moto capace di bruci ...Con l'aggiornamento dell'abbassatore la Ducati abbassa in partenza il baricentro della moto, così da avere più accelerazione. Non l'unica novità: già dall'Austria, sulla moto di Bagnaia e di Martin c' ...