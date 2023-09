Sirigu si allena col Nizza | ma senza firma | il club vuole valutare le sue condizioni fisiche

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ex portiere del Napoli Salvatoresi stando alperò averto un regolare contratto. Ilfrancese lo sta tenendo “sotto esame”, scrive L’Equipe, in attesa dimeglio le sue. Ildeve sostituire Schmeichel, che si è trasferito all’Anderlecht e sta testando, che è in Francia da mercoledì e vi resterà ancora alcuni giorni, in attesa che sia chiaro come sta fisicamente., ingatti, viene dalla rottura del tendine sinistro, lo scorso aprile, dopo il passaggio dal Napoli alla Fiorentina. L’Equipe scrive che l’analisi dida parte delfrancese durerà ancora diversi giorni ...