(Di venerdì 8 settembre 2023) Rigore e disciplina e niente trash. Queste come sappiamole linee guida imposte dai vertici Mediaset per la nuova edizione del, al via l’11 settembre su Canale 5. Una decisione presa dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che durante la scorsa edizione ha deciso di porre fine a una serie di comportamenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le regole della casa idelsarà imposto non solo di collaborare con le faccende domestiche, ma anche di limitare per l’intera durata del programma i comportamenti che possano risultare provocatori anche da un punto di vista sessuale. Pier Silvio Berlusconi lo aveva fatto capire chiaramente sin dal finire della scorsa edizione, ...

I quali si sarebbero trovatia cambiare auto e a subire restrizioni che, come abbiamo ... Ciriusciti ma la soluzione non era semplice e il risultato per nulla scontato", ha commentato ...sta contribuendo in questo momento cruciale per il territorio,a denunciare situazioni inconcepibili e incomprensibili ove è messa in discussione la dignità delle persone e dei ...... i primi a pagarne ingiustamente le conseguenze,a gettare alle ortiche i propri ... In tutti questi annistati fianco a fianco sulla stessa 'passerella'. So abbastanza bene che tipo di ...