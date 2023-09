Si spende di piu' ma si compra di meno | boom dei discount

Nemmeno i saldi estivi ridanno fiato ai consumi. Anche a luglio i dati Istat sulle vendite al dettaglio confermano la sensazione di tanti consumatori di spendere sempre di' per comprare meno. Il calo del volume degli acquisti raggiunge il 4,5% su base annua, a fronte di una spesa superiore del 2,7%. 8 settembre 2023Puglia, ecco quanto siper un panino al minimarket: la segnalazione su Facebook è assurda! In sintesi, Rivabella e le sue vicinanze offrono una vasta gamma di attrazioni e attività per ...Target di prezzo e raccomandazioni degli analisti - Fonte it.tradingview.com Articoli che potrebbero essere di interesse I numeri di Cristiano Ronaldo, quanti soldi guadagna, come lie come ...

Si spende di più ma si compra di meno, boom dei discount Agenzia ANSA

Gli sviluppatori puntano molto forte sullo Story Mode del nuovo episodio, al punto da averci investito ampie risorse economiche.L'aumento dei prezzi dei beni alimentari (e non solo) è ormai sotto gli occhi di tutti e l'ultima indagine condotta da Altroconsumo lo conferma. Con oltre 1.200 punti vendita esaminati e più di 1,6 mi ...