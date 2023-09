(Di venerdì 8 settembre 2023) Non paga ile finisce per essere. La liberazione sarebbe avvenuta solo dietro il pagamento di un: 60. La storia arriva dal centro storico di Napoli: alla fine l'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione...

La storia arriva dal cuore del centro storico di Napoli. Una volante della polizia passava di lì e ha evitato il peggio: che cosa è ...Il proprietario della Ferrari è rimasto senza parole: oltre ad aver distrutto la sua bellissima supercar e aver rischiato la vita, oggi si trova pure a doverdi tasca sua tutti i ...Il governo slovacco ha sancito il diritto diin contanti nella costituzione nazionale. Altri ... L'Austria sidi fissare alcun tetto. Altri governi, come quello del Regno Unito, al ...

Si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e viene sequestrato: 60 euro per il riscatto Today.it

Il parcheggiatore abusivo e il sequestro di persona La vicenda nasce dal rifiuto dei due di pagare il parcheggio all'abusivo. In lacrime, la donna si è avvicinata a una pattuglia di polizia in via ...Il telefono viene strappato di mano al clandestino, per uno dei due scatta anche una punizione corporale, una sassata in testa che gli apre una vasta ferita. Nel racconto dei protagonisti è anche un ...