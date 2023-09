Si fa allungare le gambe per accontentare il marito | ' Oggi me ne pento'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Spende 150.000 euro per farsiledi 14 cm. E' solo l'ultimo dei tanti gesti estremi per...

Spende 150.000 euro per farsiledi 14 cm. E' solo l'ultimo dei tanti gesti estremi per accontentare ......00 GAG Il GAG è un programma di allenamento mirato su tonificazione di, addome e glutei, ... che permette die tonificare la muscolatura con l'attenzione alla colonna vertebrale e alla ...Immaginare di essere più alti di qualche centimetro può capitare ed è più comune di quanto si pensi, un po' meno pagare una cifra astronomica per farsi effettivamentele. È quello che ha fatto una donna tedesca, una modella, incalzata dall'ex marito. La storia di Theresia Fischer ha fatto il giro del web, finendo anche nei notiziari di altri Paesi, ...

La modella che ha speso 150mila euro per farsi allungare le gambe di 14 cm e accontentare il marito Radio Deejay

La modella e influencer Theresia Fischer si è pentita dell'intervento per allungare le gambe di 14 centimetri: se potesse tornare indietro non lo rifarebbe.La modella tedesca Theresia Fischer si è sottoposta ad un intervento per allungare le sue gambe di 14 centimetri.