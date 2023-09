Si è aperta ad Arpino la XIª Edizione della Scuola Estiva | sul tema “La guerra nell’ Europa del XXI° Secolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) 8 settembre 2023. “Lafa parte del destino dell’uomo, è una condizione ineliminabile, che non conosce rimedi ed alternative?”. Queste le questioni poste dall’intervento di apertura del professor Enrico Ferri, curatoreundicesimaArpinate, che ha avviato i lavori giovedì 7 settembre ad, nella sala conferenzeFondazione Mastroianni. Ne parleranno per tre giorni docenti universitari, magistrati ed esperti di varia formazione. Il, con gravi risvolti nella realtà contemporanea, è di quelli impegnativi, occupa le pagine dei giornali, la politica interna ed internazionale. “Non serve seguire la cronaca degli eventi in Ucraina per capire che c’è unain corso ...