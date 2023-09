Si da alla fuga e tenta di disfarsi di una pistola | arrestato un 19enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) per detenzione illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale Via Nuova Poggioreale: si dadidi una. La Polizia di Stato ha tratto in arresto unnapoletano. Nella serata di mercoledì, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Poggioreale, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che,loro vista, si è datoneltivo di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’indagato si è disfatto di un’arma lanciandola sul marciapiedi, ma i poliziotti, giunti all’angolo con via Zara nella medesima via, lo hanno bloccato e, contestualmente, ...