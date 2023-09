Si avvicina al pubblico per un selfie ma non glielo chiede nessuno | la gaffe dell’influencer a Venezia diventa virale – Il video

(Di venerdì 8 settembre 2023) Imbarazzo sul red carpet di, quando la modella e influencer bergamasca Paola Turani si èta alle persone dietro le transenne per concedere le foto o gli autografi di rito. Il problema, infatti, è che ad attenderla non ha trovato nessun supporter. Così l’approccio si è concluso fugacemente, nessuna richiesta die ritorno frettolososul tappeto rosso. Dove tuttavia la gratificazione è arrivata dai fotografi: elegantissima nel suo abito argento, Turani ha fatto impazzire gli obiettivi. L’incidente di percorso, tuttavia, è stato immortalato da qualcuno dei presenti, e successivamente condiviso online: sul web si è presto scatenata l’ironia degli utenti, alcuni dei quali già molto critici a priori sulla presenza degli influencer alla Mostra. September 8, 2023 Leggi ...

Imbarazzo sul red carpet di Venezia, quando la modella e influencer bergamasca Paola Turani si è avvicinata alle persone dietro le transenne per concedere le foto o gli autografi di rito. Il problema, ...

