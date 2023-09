Si addestrano volontari per combattere in Ucraina per 3 400 euro al mese

Si addestrano volontari per combattere in Ucraina per 3.400 euro al ... EuropaToday

Un'azienda spagnola propone corsi di cinque giorni per persone che vogliono partire per combattere in Ucraina, e afferma di essere in contatto con il ministero della Difesa di Kiev ..."Sulle reti sociali hanno iniziato a circolare video di combattenti latinoamericani durante lo svolgimento di diverse operazioni militari" ...