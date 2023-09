Shelton-Djokovic oggi | US Open 2023 | orario semifinale | programma | tv | streaming

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bencontro Novak: è un po’ a sorpresa che arriva questache sa di atmosfera elettrica sull’Arthur Ashe Stadium. In breve, agli USo tornerà un americano in finale per la prima volta dal 2006, cioè dall’ultima di Andy Roddick, o ci sarà il tentativo di poker del serbo. Il confronto tra i due è inedito, e ciò si può ben spiegare con la parabola diancor più che con quella di. Il suo ultimo anno, infatti, è stato particolarissimo: esplosione proprio a New York nel 2022, annata così così, nuovo botto nella Grande Mela. Ma va ricordata una cosa: si tratta del suo primo anno pieno non solo sul tour ATP, ma addirittura costantemente fuori dagli Stati Uniti, lui che vi era sempre rimasto fino a quando non si è trovato a ...

Si chiama Ben, ha 20 anni, viene da Atlanta e stanotte cercherà di buttare fuori dagli Us Open Novak, il n. 1 virtuale del mondo, il re degli incantatori. "Novak di semifinali Slam ...ARTHUR ASHE non prima delle ore 21vs (2)non prima delle ore 01 (1) Alcaraz vs (3) Medvedev... terzo turno contro Aldrich), Federer (2019, vittoria al secondo turno su Dzumhur), Seixas (1968, secondo turno vittoria su Tom Gorman) e ora(venerdì contro). Nessun giocatore, nei ...

Shelton può ragionevolmente battere Djokovic Ricorda un altro Bum Bum… SuperTennis

E’ duro Nicola Pietrangeli in merito alla vicenda legata a Jannik Sinner che ha rifiutato la convocazione con la Nazionale Italiana per le sfide di Bologna contro dal 13 al 17 settembre.NEW YORK. Un quarterback in canotta, che serve ai 240 all’ora e perfora l’aria fradicia di New York e le sicurezze altrui con i suoi tiri mancini. Si chiama Ben Shelton, ha 20 anni, viene da Atlanta e ...