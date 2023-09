Sfondano il muro per introdursi nel bar ma scatta l’antifurto fumogeno e il colpo sfuma

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Calcinate. Hanno sfondato ilposteriore del bar, probabilmente puntando agli apparecchi VLT e cambiamonete presenti all’interno del locale, ma non hanno fatto i conti conto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre a Calcinate, al Bar Elena lungo la Statale Soncinese Ogliese: i malviventi si erano recati sul posto attorno alle 2, armati di tutti gli strumenti necessari per fare breccia neldi cinta. Operazione, quella, riuscita alla perfezione, così come l’ingresso all’interno del locale dopo aver spostato un termosifone: in quel momento, però, èto, un particolare strumento di difesa che in pochi secondi crea una cortina di fumo che riduce la visibilità e ...