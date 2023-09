Set Cocktail Shaker con Supporto | Kit Barman Professionale da 750 ml da 12 Pezzi per Mescolare Bevande | Regali per Uomini | Papà | Donne | Amanti dei Cocktail | Set da Barista per Feste da Bar a Casa – idea regalo romanista

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Oggi vogliamo segnalarvi una bella. Siete a caccia di una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: KIT PER BARTENDER BEN ABBINATO Il nostro set dipercontiene tutti gli strumenti necessari per il bartending. Il set da 12include:perda 25 once, colino, pestello, cucchiaio, jigger da 0,5/1 oz, pinze per ghiaccio, cavatappi, 2 versatori per liquori, 2 tappi per vino, bellissimo display in bambù e ricetta per.FACILE DA CONSERVARE E VISUALIZZARE L’elegante design a semicerchio, il materiale di bambù ecologico e le comode fessure per attrezzi mantengono i tuoi strumenti da ...