Serie C 2023 24 | l’Olbia fa bottino pieno | reti inviolate tra Pineto ed Entella

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Seconda giornata di campionato per il Girone C diC. Termina abianche traed, secondo pareggio stagionale per entrambe le formazioni. Primo tempo a: i padroni di casa ci provano già al terzo minuto con il colpo di testa di Gambale, deviato in corner da De Lucia. All’ottavo sono invece gli ospiti a sfiorare la rete con il tap-in a due passi dalla porta di Zamparo, Tonti effettua un miracolo e salva il pareggio. Ripresa che prosegue a ritmi moderati e con mancata di concretezza. Al 71? l’spreca l’occasione del vantaggio con Santini che la mette dentro per Disanto, mancino in diagonale, Tonti para. Nessuno riesce a sbloccarla, termina 0-0.si porta in vetta alla classifica, i padroni di casa ...