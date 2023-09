Serie B | Leonardo Pavoletti vince il Premio Gentleman ‘Morosini’

(Di venerdì 8 settembre 2023) La LegaB ha deciso di assegnare ilPier Mario Morosini all’attaccante del Cagliari,, decisivo per la promozione inA dei sardi nella scorsa stagione. Secondo la Legaè stato il giocatore prescelto per i valori che incarna, quelli che rappresentavano in campo “Moro”. Nella serata di mercoledì 13 settembre si terrà una serata di Gala, dove verrà assegnato l’ambitoFair Play Seria A, per ul quale sono in lizza il capitano del Napoli Campione d’Italia, Giovanni Di Lorenzo, Lautaro Martinez (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus) ed Emil Audero (Sampdoria). Durante la serata nella splendida cornice della caserma della Scuola Militare Teulié sarà consegnato il ...

...6 - 9 Peveragno - Alta Langa 9 - 2 Canalese - Pro Paschese 9 - 4 Merlese - Subalcuneo 9 - 6... Merlese - Pro Paschese Femminile - Andata finale Amici del Castello - San9 - 7 Femminile - ...La Roma , salvo nuovi colpi di scena, ha già chiuso la trattativa per il giovane attaccante del Santos Marcosche dovrebbe arrivare nella Capitale a gennaio. L'idea della dirigenza giallorossa potrebbe essere quella di girarlo in prestito per farlo crescere per poi farlo approdare a Trigoria , un po' ...... direttore generale del club in conferenza stampa - Marcosha capito il momento delicato ... Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...

Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, baci bollenti in discoteca – VIDEO Il Fatto Quotidiano

Evan Ndicka è diventato un caso nella rosa della Roma: il centrale ivoriano ancora non ha mai messo piede in campo in stagione ...In un anno, Leonardo DiCaprio ha confermato la sua fama di latin lover: la sua nuova fiamma è italiana, è una modella e ha proprio 25 anni!