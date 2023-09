Sequestrati più di 110 chili di droga Mai così tanta in tutta la provincia | trovati anche proiettili e orologi

Arrestato un ventitreenne, noto imprenditore, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutta la merce, se fosse stata venduta, avrebbe fruttato una cifra vicina al milione e mezzo ...Entrambi i mezzi coinvolti sono stati. Intanto l'intera comunità di Lecce si stringe ... un giovane solare, definito da molti 'speciale', con una marcia in. 'Amico mio, ti ricorderò ...12 in quanto la persona non riunivai requisiti previsti dalla Legge. Sotto l'aspetto dei controlli amministrativi tesi a verificare il rispetto delle norme sulla regolare somministrazione di ...

Sequestrati più di 110 chili di droga. Mai così tanta in tutta la ... LA NAZIONE