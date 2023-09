Sensi | parla l’ex allenatore | «Condizioanto dagli acciacchi | però…»

(Di venerdì 8 settembre 2023)è tornato a disposizione di Inzaghi dopo l’ennesimo infortunio. Ma di lui hato Massimo Drago, suo exai tempi del Cesena, intervistato su Sportitalia. DOPO L’INFORTUNIO – Massimo Drago, exdial Cesena: «Io sono convinto che possa far bene, è un giocatore di grande qualità e lo ha dimostrato nei primi mesi di Inter. Forse troppo poco, ma per gliche ne hanno condizionato il rendimento. Non dimentichiamoci che era diventato un punto fermo della Nazionale. Gli infortuni ne hanno dimezzato il rendimento e condizionato la carriera. Se starà bene farà comodo alla Nazionale e all’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

... come per esempio la Casolana e la Brisighellese che oggi sono riaperte con limitazioni e... Nello specifico, per quanto riguarda Ravenna sidi 19 interventi per un totale di 9.431.750 euro, ...La patente Infine, quando sidi documenti obbligatori da avere in auto non è possibile non ... Guidare con la patente scaduta, invece, è vietato, aidell'articolo 126 comma 11 del Codice ...... a livello mondiale, le principali cause di morte" , spiega il Direttore generale Flavio, "e ... reversibili, qualora diagnosticate e trattate per tempo (sidi ipertensione arteriosa, ...

Il Cornucopia Tour di Björk arriva a Milano il 12 settembre e a Bologna il 23 settembre Sky Tg24

La premier Giorgia Meloni ha commentato le frasi del compagno Andrea Giambruno finite recentemente nell'occhio del ciclone. Piccolo battibecco con la giornalista Claudia Fusani ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Cornucopia Tour di Björk arriva a Milano il 12 settembre e a Bologna il 23 settembre ...