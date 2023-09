Sensi | l’ex tecnico | «Può far bene in questa Inter Il suo primo obiettivo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Massimo Drago, exdi Stefano, ha parlato del centrocampista italiano di proprietà dell’. Le sue dichiarazioni.– Queste le parole di Massimo Drago, exdi Stefanoai tempi del Cesena, a SportItalia. «Cosa può farein? Io sono convinto che possa farè un giocatore di grande qualità e lo ha dimostrato nei primi mesi di– si legge su SportItalia.com –. Forse troppo poco, ma per gli acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento». PUNTO FERMO – Drago ha aggiunto su. «Credo ancora in lui e che sia quello visto in quei mesi? Non dimentichiamoci che era diventato un punto fermo della Nazionale. Gli infortuni ne hanno ...