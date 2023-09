Segnali inconfutabili che sta mentendo | fai attenzione a questi dettagli nella voce

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 8 settembre 2023) Non potranno più mentirti e danneggiarti se scopri iche smascherano chi dice bugie. Fondamentali da conoscere. Tutti noi continuamente entriamo in contatto verbale con varie persone. Parliamo con il partner, con i familiari e con i colleghi del lavoro. Eppure secondo gli psicologi saper distinguere chi ci sta dicendo la verità da chi ci stanon solo è importante ma è anche possibile. La, secondo gli esperti della comunicazione, fa parte della cosiddetta paralinguistica. Questo in concreto significa che quando una persona parla, noi non dobbiamo prendere in considerazione soltanto il significato letterale delle parole ma dobbiamo analizzare la suaper scoprire tutti quei preziosiche ci possono testimoniare il fatto che ciò che ci sta dicendo è falso. I ...