Sedili e volante riscaldati non saranno più in abbonamento. BMW rinnega (in parte) le tariffe mensili

(Di venerdì 8 settembre 2023) La pratica di un pagamento mensile per sbloccare funzioni già presenti in auto è una brutta china presa dai produttor. BMW va controcorrente:riscaldabili torneranno ad essere un optional da pagare solo in fase d’acquisto....

... apprendiamo di un abitacolo minimal con quattroindividuali , con (probabile) panca posteriore in opzione. A beneficio del driver,a fondo piatto e piccolo quadro strumenti digitale. ...Sul fronte del confort, figurano il climatizzatore automatico a tre zone, ianteriori (con supporto lombare) e ilriscaldabili, mentre l'infotainment comprende lo schermo touch da 15, ...All'interno lo spazio non manca, così come non mancano le finiture di livello, con iin ... Climatizzatore , Controllo automatico della velocità , Sensori di parcheggio posteriori ,...

Sedili e volante riscaldati non saranno più in abbonamento. BMW ... DMove.it

Annuncio vendita Jeep Renegade 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited usata del 2021 a Romano di Lombardia, Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La pratica di un pagamento mensile per sbloccare funzioni già presenti in auto è una brutta china presa dai produttor. BMW va controcorrente: sedili e volante riscaldabili torneranno ad essere un opti ...