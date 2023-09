Se usi il telefono in questo modo faciliti la comparsa delle rughe | pochissimi lo sanno

Leggi su chedonna

(Di venerdì 8 settembre 2023) C’è unin cui usi ilche può facilitare la. Scopri qual è e come agire per cambiare le cose. Con il passare del tempo, unapreoccupazioni che affligge particolarmente in fatto di estetica e di bellezza è quella che riguarda la. Questi segni d’espressione, infatti, tendono ad accentuarsi diventando sempre più evidenti e indicando, appunto, gli anni che passano. Sebbene sempre più persone abbiano imparato a farci pace e ad amare questa fase della vita che ricorda quante esperienze sono state fatte e quanti anni si sono percorsi provando le più svariate emozioni, per altri le primesono sempre un problema. usare lo smartphone così aumenta la ...