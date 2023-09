Se questo è un “palestinese moderato”. La tirata di Abu Mazen contro gli ebrei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il presidente dell’AutoritàAbuha parlato dell’antisemitismo in un discorso pronunciato al Consiglio Rivoluzionario di Fatah, lo scorso 24 agosto, e trasmesso da... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lapid rilancia l'idea all'Onu Il presidente dell'AutoritàAbu Mazen ha parlato dell'antisemitismo in un discorso pronunciato al Consiglio Rivoluzionario di Fatah, lo scorso 24 agosto, e ...Ma un punto deve essere chiaro:non aveva a che vedere con semitismo o antisemitismo ". Il presidente, nel tentativo (peraltro non nuovo) di delegittimare l'esistenza di Israele , ...libro rende omaggio all'essenza della cucina, radicata nelle case e tramandata di generazione in generazione. Kalla introduce i lettori ai metodi tradizionali, agli stili di cucina ...

Studente italo-palestinese arrestato da Israele, petizione da Palermo: "Siamo preoccupati" PalermoToday

Il presidente dell’Autorità Palestinese lo scorso 24 agosto ha tenuto un discorso chiaramente antisemita a proposito della shoah. Parole accolte nel silenzio imbarazzato di molti occidentali ...Da giorni non si hanno più notizie di Khaled Al Qaisi, il giovane italo-palestinese arrestato lo scorso 31 agosto al valico di frontiera di Allenby, tra Cisgiordania occupata e Giordania, mentre era d ...