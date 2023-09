Scuola e carenze in organico | Vannini Uil | Presidio in Campania venerdì 15

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Mancano poche ore all’apertura delle scuole ine ci ritroviamo a dover rappresentare le criticità di sempre. Tante, troppe, le scuole che lamentano unAta non adeguato alle esigenze di funzionamento. La risposta dell’Amministrazione alle nostre richieste di autorizzazione di più posti in deroga è stata che si attendono i fondi del Pnrr. Che ben vengano i fondi europei ma i problemi che vivono le scuole sono oggi”. Lo afferma Roberta, segretaria generale della UilRuaper la quale “non si può certo accettare che le scuole non riescano ad aprire i plessi, che non riescano a svolgere le più comuni pratiche amministrative, che venga a mancare la mera sorveglianza, soprattutto nei quartieri più a rischio e spesso protagonisti di vecchi e nuovi fatti di ...

Da anni si registranonell'organico del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici che si riesce solo parzialmente a risolvere con le deroghe concesse dalla Direzione Regionale ...Capitò Las Vegas perché semplicemente rientrava nel budget e la(la UNLV) aveva grandi ... A livello manageriale invece abbiamo grandidovute alla totale mancanza di formazione di una ...Bene i fondi alle scuole del Sud ma non vengano usati per ledella normale gestione. Bene la sospensione che non escluderà dama verrà svolta all'interno dell'istituto o facendo ...

Scuola e carenze in organico, Vannini (Uil): Presidio in Campania ... Il Denaro

Save the Children: «Investire per attivare "aree ad alta densità educativa" proprio nei quartieri più a rischio». Acli: «Inasprire le pene sui minori non serve» ...Lo Snals Abruzzo, sul nuovo anno scolastico ormai alle porte, torna ad accendere i riflettori sugli annosi problemi ...