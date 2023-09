Scuola | cos’è l’ansia da rientro | 8 consigli per superare la ripresa delle lezioni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Terminate le vacanze, alcuni studenti affrontano problemi emotivi: rientrare in contatto con i compagni di classe così come iniziare un nuovo ciclo di studi o cambiare insegnante possono creare disagio. Ecco qualche suggerimento di psicologi e pediatri per i genitori che vogliono aiutare i propri figli a gestire il ritorno sui banchi

... "La famigliatutto, e noi siamo molto uniti" di Stefania Saltalamacchia Primo giorno di, i genitori vip accompagnano i figli di Marzia Nicolini Fiorenza D'Antonio Sai che c'non ...Chee dove vien e usata la carriera alias La carriera alias ...pratico per rendere più semplice la vita dello studente a...stato pensato per permettere alle persone di guardare Netflix e rilassarsi, di collegarsi ae di fare buone azioni pacifiche, non attacchi con i droni ". I satelliti Starlink, in orbita dal ...