Scuola | Cida | Necessaria una riforma che rinnovi la sinergia con mondo del lavoro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Labitalia) -accoglie positivamente la proposta di avvicinare gli istituti tecnici-professionali aldelavanzata dal ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara. “E' assolutamenteunavolta a rinnovare latrache metta in campo le competenze pratiche di manager, tecnici ed esperti del settore per formare futuri lavoratori già allineati alle esigenze del mercato e pronti a fronteggiare la duplice transizione ecologica e digitale”, afferma il presidente diStefano Cuzzilla, auspicando che si possa dar vita fattivamente ad nuova filiera formativa tecnologico-professionale e ribadendo che “i manager e l'alta dirigenza sono disponibili ad investire ...

"Giorgio Rembado - si legge in una nota - è stato sempre un faro ed un punto di riferimento pernonché protagonista del mondo delle relazioni sindacali, in primis nel mondo dellae poi di ..."Giorgio Rembado - si legge in una nota - è stato sempre un faro ed un punto di riferimento pernonché protagonista del mondo delle relazioni sindacali, in primis nel mondo dellae poi di ...Aveva guidato, tra l'altro, dei dirigenti delladal 2003 al 2006. Tuttora era presidente della Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione pubblica. Rembado ...

Scuola, Cida: "Necessaria una riforma che rinnovi la sinergia con ... Adnkronos

Roma, 4 set. (Labitalia) – Il presidente di Cida Funzione pubblica, Giorgio Rembado, è mancato ieri notte dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. “Raccogliamo una eredità ed un fardello p ...ROMA – È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Giorgio Rembado, fondatore nel 1987 dell’Associazione nazionale presidi (Anp). Avrebbe compiuto 78 anni a novembre.