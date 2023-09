Scuola | Cgil | In cattedra ancora troppi precari Il 15? Non tutti i prof saranno al loro posto

Quali sono i sintomi della nuova variante 'Il primo giorno didei nostri figli - dichiara ... "No ai ricatti": la dura risposta die Uil a Ryanair dopo il taglio dei voli 'Questo accordo - ...A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, l'Flc -traccia un bilancio poco rassicurante: "Ancora troppi problemi irrisolti: collaboratori insufficienti, classi pollaio e pochissimi docenti specializzati sul sostegno"Sicilia, anche quest'anno dalla Regione non arrivano i fondi per i servizi aggiuntivi , integrativi e Asacom per alunni e studenti disabili gravissimi. Sindacato annuncia azioni di ...

Scuola: al MIM la CGIL abbandona il tavolo su filiera tecnico professionale e valutazione della condotta. Senza testi ... FLC CGIL

A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, l’Flc-Cgil traccia un bilancio poco rassicurante: “Ancora troppi problemi irrisolti: collaboratori insufficienti, classi pollaio e pochissimi docenti sp ...Arezzo, 8 settembre 2023 – Scuola, boom di supplenze docenti (in particolare per il sostegno) e mancanza di personale Ata: la Flc Cgil Toscana lancia un allarme e illustra i numeri regionali e provinc ...