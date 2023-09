Screening oculistici a scuola con una semplice app | il progetto in Etiopia

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Unama innovativa app che permette la presa in carico dei piccoli pazienti, dalloal trattamento, e la costruzione di un database per monitorarli nel tempo e pianificare un programma scolastico per la salute degli occhi”, dichiara il direttore di CBM Italia Massimo Maggio. ? Uno strumentoe innovativo per garantire la salute della vista, con rapidi test visivi, a bambini di 6-15 anni che vivono nei villaggi lontani dai grandi centri abitati, consentendo così loro di frequentare lain salute e armonia con i compagni. IlPeek Vision inÈ questa la tecnologia Peek Vision, che CBM Italia – organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura delle disabilità visive in Italia e nel Sud del mondo – ha introdotto in un ...

Oltre all'Etiopia, CBM sta lavorando con la Peek in Kenya, e con ottimi risultati: in un anno di attività, è stato sottoposto a screening oculistici ben 1 milione di persone.

