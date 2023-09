Scontrino col volto del Duce | la titolare del bar | “I partigiani? Degli stron*i Il Sud è il cancro dell’Italia Non sono fascista ma adoro Giorgina”

Non pagate per non avere in mano quellocon la faccia di Mussolini. Vedrete che la barista non chiamerà nessun Carabiniere o poliziotto, se ne guarderà bene. Dovesse comunque strepitare per ...Il Corriere.it interpella la signora, la quale tira dritto per la sua strada: 'Lofiscale ... 'Questa barista va avanti indisturbata a stampare scontriniduce da 9 anni. E tutto va bene - ...Napoli, su Instagram si legge un anticodel 1980: ecco all'epoca quanto si spendeva per una buona pizza Napoli, una delle città ...tempo, la pizza si è evoluta, divenendo un'icona della ...

Polemica per lo scontrino col Duce, la barista: “Non nascono i miei ... Il Dubbio

E lo celebra e diffonde su ogni scontrino che stampa ed emette nel suo bar. E’ certa e sicura anche che nessuno glielo impedirà ed è altrettanto certa e sicura che dare del fascista al suo bar ...All’inizio lo scontrino “speciale” veniva rilasciato solo a ottobre, ma ora la titolare ci ha preso gusto e sembra non voler smettere.