Scippa un’anziana e viene pestato dai residenti | il video

(Di venerdì 8 settembre 2023) In un ennesimo episodio di violenza incontrollata che sembra segnare il ritmo di vita delle città italiane, un tentativo di scippo ha avuto un risvolto inaspettato. La scena (qui il) è degna di un film, ma la realtà è ben diversa: siamo al Quarticciolo, difficile quartiere situato nell’est della Capitale. Un giovane di 26 anni, di nazionalità indiana, ha avuto la folle idea dire una donna anziana, di 90 anni. La sua azione però, l’ha portato direttamente nelle mani di alcunidel quartiere, decisi a non permettere ulteriori soprusi. La reazione è stata immediata e violenta: lotore è stato duramente malmenato da diverse persone. Le immagini, quasi surreali, mostrano il ragazzo circondato da giovani che lo attaccano senza pietà. Un giovane gli si lancia contro con calci rotanti, mentre ...

