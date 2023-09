Scippa un’anziana di 90 anni e viene picchiato in strada dai passanti | il video del linciaggio a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Hato90enne trascinandola a terra in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo, a, ed è stato pestato inda alcune persone che avevano assistito alla scena. È accaduto ieri in mattinata e ildella violenza è stato postato sui social. L’uomo, un indiano di 26, ha ricevuto calci, pugni e alcuni colpi di casco da un gruppo di cinque persone mentre tentava invano di fuggire. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale. Questa mattina durante la direttissima, l’arresto è stato ...