Sciopero aerei | a Firenze il 50% dei voli cancellati Disagi anche a Pisa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Venerdì nero oggi, 8 settembre 2023, per chi viaggia in aereo a causa dellonazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto che coinvolge tutto il personale di terra, proclamato dai sindacati di base Cub e Usb

...- anche se non possiamo escludere che nel corso della giornata si possano registrare brevi ritardi per eventuali adesioni alloin altri aeroporti di destinazione o provenienza degli". ...Mentre il settorevive nel caos, con lodi oggi 8 settembre che ha lasciato a terra migliaia di viaggiatori, giovedì 14 settembre si attende il nuovo incontro collettivo . La riunione ......- "anche se non possiamo escludere che nel corso della giornata si possano registrare brevi ritardi per eventuali adesioni alloin altri aeroporti di destinazione o provenienza degli" .

Sciopero aerei 8 settembre 2023, in Italia decine di voli cancellati: ecco quali Corriere della Sera

Aerei a terra per lo sciopero Come non bastasse, a complicare la logistica della partita c’è lo sciopero di 24 ore dei voli in Italia, indetto dalle sigle nazionali Usb Trasporto Aereo, Usb Lavoro ...La protesta del comparto aereo-aeroportuale-indotto che coinvolge tutto il personale di terra. Sciopero proclamato dai sindacati di base Cub e Usb ...