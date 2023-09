Scienza | tutti i genomi dei cani | arriva la mappa delle diversità

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una squadra internazionale di scienziati, guidata da Jeff Kidd, dell’Universita’ del Michigan, Jennifer R.S. Meadows, dell’Universita’ di Uppsala, in Svezia ed Elaine A. Ostrander, del NIH National Human Genome Research Institute, ha sviluppato unache, attraverso un database di DNAno senza precedenti, ha descritto come isi siano evoluti nelle varie razze che conosciamo e amiamo. Lo studio, frutto del progetto Dog10K, pubblicato sulla rivista, Genome Biology, ha visto il sequenziamento deidi quasi 2000 campioni di 321di razza diversa, tra cuiselvatici, coyote e lupi, il successivo confronto con un campione di riferimento, quello di un pastore tedesco di nome Mischka. Analizzando piu’ di 48 milioni di informazioni genetiche, i ricercatori hanno ...

Compitiaffidati a Irina Osipova , 35enne russa, risultata idonea al concorso per 'coadiutore ... ed è figlia di Oleg Osipov , per anni direttore del Centro russo die cultura di Roma. Di ......strade dove l'esasperazione distruggei ponti". "La pace è ciò che la stessa Unesco si è posta il compito di promuovere nella mente e nel cuore degli uomini, attraverso l'educazione, la,...176 esercizi perNuoto libero Mondo nuoto. Imparare a nuotare, migliorare la tecnica del ... Tuffati nelladel nuoto con Anatomia del nuoto . Questo libro descrive meticolosamente 74 ...

Torna "Scienza in Villa", la scienza a portata di tutti Il Nuovo Terraglio

(ANSA) - CESENA, 08 SET - Prende il via MFest 2023, il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito: una vera e propria rivoluzione gentile, che parte da un crescente movimento di i ...Settimo anno di 10Lab, il centro per la divulgazione della scienza di Sardegna Ricerche. Laboratori, esperimenti, giochi didattici per spiegare agli studenti, anche in giro per la Sardegna con il bus, ...