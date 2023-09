Scialpi | da Sanremo con No East No West alla televisione

(Di venerdì 8 settembre 2023) NoNo, nel 1986, portò al Festival diquel tocco di techno-pop internazionale che mancava nella scena italiana. Con il tempo il suo nome è sfumato e oggi si scaglia contro l’industria discografica. Ma chi è? Chi èè il nome d’arte di Giovanni, nato a Parma il 14 maggio 1962. Figlio unico di un poliziotto e di una segretaria,ha iniziato la sua carriera musicale nel 1983, quando è stato scoperto dal produttore Franco Migliacci. Il suo primo singolo, Rocking Rolling, ha vinto il Festivalbar nella sezione “Discoverde” e lo ha reso famoso tra i giovani, grazie anche al suo look originale e al suo video futuristico. Lo stesso anno ha pubblicato il suo primo album, Es-tensioni, che contiene ...

Gli scandali dientra nel discorso parlando di quando sul palco di86 gli si sganciò la cotta di metallo che aveva sotto la giacca, diventando quasi una minigonna e facendo ...ieri e oggiricorda con Giovanna Cavalli anche la partecipazione a1986 con "No East, no West": "Mi ero messo una cotta di metallo a pelle, sotto al giubbotto. Pesantissima. ...... ovvero lo spazio riservato ai giovani talenti, primeggiava Giovanni, con "Rocking rolling". Quest'ultima, con la musica di Tullio Ferro, perla presentata al 33° Festival di, dal 3 al ...

Il cantante Scialpi: «Mio marito mi ha lasciato, oggi vorrei un ... Open

Il cantante sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, al via da settembre ...Gli esordi e i grandi successi, gli episodi più dolorosi della sua vita privata, i giudizi sulla musica di oggi: Scialpi torna in televisione e "si confessa" in un'intervista pubblicata dal Corriere ...