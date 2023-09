Schlein “Le elezioni europee saranno primo vero banco di prova”

(Di venerdì 8 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo preso una sconfitta forte alle politiche. Siamo riusciti a risalire con forza fino al 20%, non basta ma è un bel salto in avanti. Stiamo vedendo un risveglio di partecipazione e stiamo lavorando alacremente. Ildilo avremo alle prossime, ma non penso che sarà difficile per noi, che abbiamo sostenuto il Next Generation Ue, confrontarci con una destra imbarazzata perchè fino a qualche anno fa voleva uscire dall'euro e si è scelta come amici in Europa quelli che lavorano contro gli interessi del nostro Paese”. Lo ha detto la segretaria del partito democratico Ellydal palco de “Il tempo delle donne” organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano.“Credo che l'agenda che il Pd sta ...

Conil Pd non è più riformista ed è diventato un partito di sinistra radicale perché vota ... Infine una previsione sulle prossimeeuropee : "Non dobbiamo guardare ai sondaggi. Siamo ......vuol dire che dobbiamo andare allefischiettando e con le mani in tasca". Ora la valanga di addii dal Pd di Genova in direzione Azione. Morale provvisoria: se il Pd vicino a Elly...È finita la fase di discesa seguita all' elezione di Ellyalla segreteria del Pd, i ... la lista che Matteo Renzi vorrebbe lanciare per leeuropee aggregando delusi di Forza Italia e, ...

Pd, nuova sveglia per Elly Schlein. I sindaci della Brianza: "A Monza serve una candidatura vera" Secolo d'Italia

Il primo vero banco di prova lo avremo alle prossime elezioni europee, ma non penso che sarà difficile ... Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein dal palco de “Il tempo delle ...In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...