Schiacciato da un trattore | nel Varesotto l’ennesimo morto sul lavoro | aveva 70 anni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un uomo di 70stava guidando un, quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato e lo haincidente sulè accaduto la mattina dell’8 settembre a Germignaga, un paesino di nemmeno 4 mila abitanti a nord-ovest di Varese. Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorsi del 118 di Areu hanno potuto constatare solo il decesso dell’anziano. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale dell’Ats e i carabinieri della stazione locale. Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

dalche stava guidando. Ha perso la vita così un uomo di 70 anni residente a Germignaga. L'incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, ...... mercoledì 6 settembre, nel tardo pomeriggio travolto dalche stava guidando nella borgata ... Dello stesso incidente, morendosotto un albero che stava tagliando, nel 2019, era ...Franco Allasina, 68 anni, è morto ieri pomeriggio in borgata Rolfa, sulle montagne di Venasca, in valle Varaita,daldi cui era alla guida. Stava lavorando nel boschi quando, per ...

Incidente sul lavoro a Venasca, agricoltore muore schiacciato da trattore Adnkronos

E’ successo a Germignaga, in via Rodolfo Morandi, dove l’uomo si è ribaltato con il suo trattore ed è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, ...L’incidente nella mattinata nella parte alta del paese sulle sponde del lago Maggiore. Inutili i tentativi di soccorrere l’anziano ...