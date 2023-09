Schiacciato da un camion contro una ringhiera | grave operatore 20enne dell’autolavaggio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Grumello del Monte. Un giovane di 20 anni,all’autolavaggio Zeni Truck Wash di Grumello del Monte, è stato colpito da unin manovra che lo hauna cancellata. L’infortunio sul lavoro è accaduto venerdì 8 settembre, intorno alle 11 del mattino. Il ragazzo si trovava nei pressi di uno dei macchinari per il lavaggio automatico dei. L’autista stava effettuando la manovra per posizionare l’automezzo lungo la pista assistita che consente l’avanzamento automatico alle varie fasi di lavaggio. L’è stato urtato daled è statola cancellata che delimita l’autolavaggio. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica. I ...

