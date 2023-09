Scherma | Tommaso Marini | “Iniziata la riabilitazione della spalla Olimpiade? Ho dimostrato che avevo le qualità per Tokyo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) “L’ultimo periodo è stato ricco di emozioni. Subito dopo la vittoria al Mondiale mi sono operato alla, quindi me la sono goduta ma fino ad un certo punto. Adesso ho iniziato la, un cammino che sarà faticoso e che richiederà pazienza”., fresco Campione del Mondo di fioretto maschile, ha parlato ai microfoni di Sportface in occasioneconferenza stampa dedicata al progetto Amici di Scuola e dello Sport di Esselunga. Dopo il trionfo iridato ottenuto a Milano, l’atleta marchigiano si è sottoposto ad un intervento allaperfettamente riuscito. La voglia di tornare in pedana è molta, ma sarà fondamentale seguire un percorso graduale. L’obiettivo è attualmente fissato per gennaio 2024. Dopo aver perso nel 2021 il treno per ...