Scandalo test universitari | Bernini rassicura | “Verifiche in corso”

(Di venerdì 8 settembre 2023) La ministra dell’Università Anna Mariasi trova alle prese con lodeiper l’ammissione a medicina diffusi illecitamente prima della prova. “Ho chiesto l’immediata convocazione della Crui e del consorzio Cisia per ricevere informazioni su presunti abusi nello svolgimento deidi medicina”, ha detto al Sole24Ore. “Cisia ci ha comunicato l’infondatezza delle indiscrezioni e ha confermato che non ci sono state irregolarità”, ha aggiunto. (Ansa)Quello ai danni delle facoltà di medicina, con le soluzioni che sono circolate indebitamente prima dello svolgimento delle prove d’ammissione, sta diventando un vero e proprio caso nazionale su cui persino il ministroha dovuto farsi avanti, chiedendo spiegazioni. “Lesono comunque in ...