Tutti pazzi per laLeague, il campionato che sta frantumando ogni record di spesa. Con oltre due miliardi di euro investiti tra ingaggi e cartellini, l'Arabia Saudita punta ad un ruolo sempre più di primo ...Alle sue spalle si piazza la grande novità degli ultimi mesi, ossia laLeague coi suoi quasi 900 milioni investiti per assicurarsi alcuni dei migliori calciatori del panorama europeo ed ...Commenta per primo La novità di questa estate pallonara è stata senza dubbio la prepotente comparsa dei club dellaLeague sul mercato. Offerte milionarie ai giocatori e ai club europei, riflessioni approfondite e tanti, tanti sì hanno caratterizzato un calciomercato mai visto. Mentre la sessione nei top ...

Saudi Pro League, le quote: Benzema e Neymar sfidano CR7 per il titolo La Gazzetta dello Sport

Il difensore italiano Luiz Felipe presentato dall'Al-Ittihad con musica del Padrino, errore nel nome, accostamento ai grandi Cannavaro e Nesta e critica alla Nazionale italiana ...Allo stato attuale non c'è alcun limite di spesa per i club della Saudi Pro League, una situazione su cui la FIFA probabilmente dovrà mettere mano al più presto per non drogare il calciomercato ...