Saudi Pro League | la top 11 dell’Arabia Saudita potrebbe competere con i top club europei?

(Di venerdì 8 settembre 2023) Se laProschierasse una sua rappresentanza in Europa,lottare per qualcosa? Ecco la top 11 dei trasferimenti estivi in Arabia. Quella del 2023 verrà sicuramente ricordata come l’estate in cui l‘Arabiata ha dato il via alla conquista dell’Europa. Il calciomercato è stato letteralmente sconvolto dalle offerte arrivate daiarabi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il calciomercato si è appena concluso e le 18 squadre dellaLeague, principale campionato dell' Arabia Saudita, hanno speso complessivamente 939 milioni di euro per acquistare nuovi calciatori e 1,2 miliardi di euro per pagare loro gli stipendi. Ma ...Si è chiuso il mercato in Arabia Saudita e senza l'ultimo colpo Salah . Sono dunque circa 250 milioni in meno in un totale di soldi spesi - e talvolta sperperati - dai diciotto club dellaLeague che fa comunque paura: qualcosa come quasi due miliardi di euro, 939 milioni in cartellini per i giocatori e 1.2 miliardi per pagare gli ingaggi. Ma la Premier League ha speso di più: ...Quelli, ma anche più giovani talenti, come il clamoroso caso di Gabri Veiga, che ha preferito laLeague alla Serie A, l'Arabia al Napoli campione d'Italia in carica, nel pieno della sua ...

Saudi Pro League, chiuso il mercato record: spesi 1,6 miliardi in Arabia Corriere dello Sport

Nella sessione di calciomercato appena conclusa l'Arabia ha speso ben 957 milioni in acquisti: dalla Premier League il maggior investimento ...Da Neymar e Kessié a Milinkovic-Savic, Mané e Gabri Veiga, il mercato in Arabia si è chiuso: scopri tutti i colpi dell’estate saudita Il calciomercato arabo si è ufficialmente concluso. Una ventata i ...