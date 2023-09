Saudi Pro League | chiuso il mercato record | spesi 1 | 6 miliardi in Arabia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Hanno munto le vacche grasse d'Europa, saccheggiato gioielli preziosi e acquistato diamanti puri da sgrezzare trasformando il vento del cambiamento in una tempesta di sabbia. Hanno portato via i ...

L'Arabia Saudita ha speso oltre 900 milioni di euro in questa sessione di mercato estivo portando nellaLeague diversi campioni dall'Europa. LaLeague sembra già più competitiva della Ligue 1 '.

Saudi Pro League, oggi chiude il mercato in Arabia TGLA7

Finisce il calciomercato anche in Arabia Saudita: adesso i club sauditi sognano un posto nelle prossime edizioni della Champions League ...John Terry sta concordando un accordo per gestire l'Al-Shabab, squadra della Pro League saudita, con sede a Riad.