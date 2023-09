Santa Marinella riprendono le letture per i piccolissimi in Biblioteca

riprendono le letture per i piccolissimi in Biblioteca - Dopo la bellissima esperienza delle letture all'aperto del progetto 'Se leggi tu…Leggo anch'io…' che si sono ...Molte le società sportive che hanno aderito all'evento con i propri tesserati e con i giovanissimi calciatori: Asd Academy, Ssd Barco Murialdina, Asd Cesano, Asd Faul Cimini, Asd ...Per uno come lui, che prima della cazzottata dilavorava sì o no due ore al giorno non è mica male come risultato di produzione e produttività. Che sia abile e senza scrupoli lo ha ...

Santa Marinella ricorda la strage della notte tra il 7 e l'8 settembre 1943 • Terzo Binario News TerzoBinario.it

Ecco com'è andata la terza ed ultima giornata della fase a gironi per i gruppi A e B del torneo dedicato agli Under 15 ...Dopo la bellissima esperienza delle letture all’aperto del progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io…” che si sono svolte nei parchi della cittadina balneare durante il mese di giugno, si riprende con un ap ...