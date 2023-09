Sanremo 2024 | Gerry Scotti sarà davvero all' Ariston | «Conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?»

Gerry Scotti sarà co - conduttore diIn tanti si fanno questa domanda dopo le foto circolate sul web di una colazione speciale tra lui e il direttore artistico Amadeus, immagini che hanno instillato i dubbi a molti. ...... che attendono con trepidazione una conferma ufficiale che potrebbe portare a un'edizione memorabile del Festival dinel. I telespettatori pazzi per l'eventuale conduzione di Gerry ...Max Pezzali, dal Circo Massimo di Roma al Festival diMax Pezzali è stato sabato 2 settembre nel Circo Massimo di Roma per il suo concerto. Su canale 5 è stato trasmesso giovedì 7 ...

Gerry Scotti rompe il silenzio su Sanremo 2024 dopo la foto con Amadeus: “Ho deciso di dirvi la… Il Fatto Quotidiano

Uno scatto sui social documenta l'incontro a colazione tra i due conduttori. E subito tra i fan c'è chi spera in un'accoppiata al prossimo festival di… Leggi ...Aria di conduzione con Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo 2024 Nelle ultime ore, l'interesse generale si è concentrato quasi esclusivamente su ...